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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sol beke Brezilyalı yıldız hamlesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'den sol beke Brezilyalı yıldız hamlesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi girişimi...Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı sol bek için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte o isim ve teklifin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den sol beke Brezilyalı yıldız hamlesi! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Brezilya basınının iddiasına göre Botafogo forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübüne resmi teklifte bulunuldu.

Fenerbahçe'den sol beke Brezilyalı yıldız hamlesi! Bonservisi...

Takvim'de yer alan habere göre sarı- lacivertliler'in ilk etapta 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'den sol beke Brezilyalı yıldız hamlesi! Bonservisi...

Cuiabano'nun kulübüyle 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.

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