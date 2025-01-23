Fenerbahçe - Lyon maçı sonrası Yusuf Akçicek: Topu rakibe verdik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından Yusuf Akçicek açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUSUF'UN SÖZLERİ:

Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var. Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız.