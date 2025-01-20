Farklı Adana Demirspor galibiyeti sonrasında F.Bahçe'den, ezeli rakibi G.Saray'a gönderme geldi. Puan farkını 6'ya düşüren sarı- lacivertliler, karşılaşma sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Buradayız, adım adım geliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Adana Demirspor-F.Bahçe maçına iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdiler. Adana ve çevre illerden gelen sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan deplasman tribününü tıka basa doldururken, ev sahibi Adana tribünlerinin de büyük bir bölümü doldu. Oldukça coşkulu bir ortamda geçen karşılaşmada iki takım taraftarları da hiç susmadı ve takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.