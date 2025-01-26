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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Göztepe'nin maç öncesi yaptığı paylaşıma göndermede bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 23:56
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Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından flaş bir videolu paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Burası İstanbul, biz Fenerbahçe'yiz!" ifadeleri kullanıldı. Videoda ayrıca Göztepe'nin simgesi olan Anka Kuşu'na da gönderme yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı...

GÖZTEPE DÜN PAYLAŞMIŞTI

Göztepenin Fenerbahçe'yle oynayacakları mücadeleden bir gün önce yaptığı ve Anka Kuşu bulunan paylaşımda "Biz İsmir'iz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Göztepe'nin paylaşımı...

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