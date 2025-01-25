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Carlos sahada lisansı da çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos dün takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Çalışma öncesinde kulüp televizyonuna konuşan Brezilyalı stoper, "Çok istekliyim ve katkı sağlamak istiyorum. Çok istekliyim ve katkı sağlamak istiyorum" dedi. Bu arada Fenerbahçe, oyuncunun lisansını çıkarttı. Carlos, Göztepe maçında oynayabilir.
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