Diego Carlos Fenerbahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu!

Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 7. Brezilyalı stoperi oldu.

Bonservisiyle kadroya katılan 31 yaşındaki stoper, aynı zamanda Fenerbahçe'nin tarihindeki 194'üncü yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.

Futbolda 2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde 8 transfer yaparak başlayan Fenerbahçe yönetimi, kış transfer döneminde de kadroyu takviye etmeyi sürdürdü.

Ligin ikinci yarısında ilk transferini Carlos'u kadroya katarak yapan Fenerbahçe, bu sezon 9. oyuncu transferini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'NİN BREZİLYALI STOPERLERİ

Fenerbahçe, tarihinde ilk Brezilyalı savunmacı transferini 2003-2004 sezonunda Fabio Luciano ile yapmıştı.

Söz konusu dönemde sarı-lacivertlilerin beğenisini kazanan Luciano, kulübün önemli yabancı isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Luciano'nun ardından Brezilyalı stoperlerden sırasıyla Edu, Bilica, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayı giymişti.

Fenerbahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi ise Diego Carlos oldu.

BREZİLYA'DAN 29. TRANSFER

Fenerbahçe, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı.

Diego Carlos'un gelişiyle Brezilya'dan 29. transferine imza atan sarı-lacivertliler, daha önce sırasıyla Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues transferlerine imza atmıştı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE DE "SAMBACILAR" AĞIRLIKLI

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde de en çok transferi yine Brezilya'dan yaptı.

Koç döneminde 62. yabancı transferini yapan Fenerbahçe, Brezilya'dan 9. oyuncu transferini Carlos ile gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç yönetiminde 38 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

CARLOS'UN 7. KULÜBÜ FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Diego Carlos'un kariyerindeki 7. kulübü oldu.

Futbola ülkesi Brezilya'da başlayan deneyimli stoper, Avrupa'ya Portekiz'in Porto ekibiyle çıktı.

Burada Porto 2 takımında ikinci ligde forma giyen Brezilyalı futbolcu, bir sezon oynadıktan sonra aynı ülkenin Estoril ekibine transfer oldu.

Estoril'de sergilediği performansla Fransa'nın Nantes takımının yolunu tutan Carlos, geçirdiği 3 başarılı sezonun ardından İspanya'nın Sevilla ekibine katıldı.

Üç sezon da Sevilla'da forma giyen Carlos, 31 milyon avroluk bedelle İngiltere'nin Aston Villa ekibine transfer oldu.

Diego Carlos, Aston Villa'dan sonra ise 7. kulübü olan Fenerbahçe'ye katıldı.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI

Fenerbahçe'nin Diego Carlos da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 194 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (29): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic.

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.