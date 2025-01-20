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Haberler Fenerbahçe Tadic 5 dakikada bitirdi

Tadic 5 dakikada bitirdi

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 67. dakikada oyuna dahil olduktan sonra oyunun kaderini değiştiren isim oldu. Sadece 5 dakika içerisinde iki asist yapan Sırp futbolcu takımına 3 puanın gelmesinde kilit rol oynadı. Youssef En-Nesyri'nin 68'de perdeyi açan golünde güzel bir orta yapan Tadic, üç dakika sonra yine Faslı yıldıza güzel bir asist yaptı. Böylece ligdeki asist sayısını da 10'a yükselten Tadic, G.Saraylı Dries Mertens'i (9) geçerek asist krallığında zirveye oturan isim oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Tadic 5 dakikada bitirdi

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 67. dakikada oyuna dahil olduktan sonra oyunun kaderini değiştiren isim oldu. Sadece 5 dakika içerisinde iki asist yapan Sırp futbolcu takımına 3 puanın gelmesinde kilit rol oynadı. Youssef En-Nesyri'nin 68'de perdeyi açan golünde güzel bir orta yapan Tadic, üç dakika sonra yine Faslı yıldıza güzel bir asist yaptı. Böylece ligdeki asist sayısını da 10'a yükselten Tadic, G.Saraylı Dries Mertens'i (9) geçerek asist krallığında zirveye oturan isim oldu.

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