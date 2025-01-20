Mou’dan tek stoper

F.Bahçe'de kritik Adana Demirspor mücadelesine teknik direktör Jose Mourinho'nun ilginç kadro tercihi damgasını vurdu. İlk yarıda oldukça etkisiz kalan ve büyük eleştiri alan sarı-lacivertliler sahaya tek stoperle çıktı. Üçlü savunmanın ortasına Djiku'yu yerleştiren Mourinho, sağa Mert Müldür'ü sola ise Levent Mercan'ı yerleştirdi. Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 ismi değiştiren Portekizli çalıştırıcı Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a kaleyi emanet etti. Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'i kenara çeken Mourinho, Levent Mercan ve İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı.