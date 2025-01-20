  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Mou’dan tek stoper

Mou’dan tek stoper

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demir deplasmanına farklı bir kadro ve tek stoper ile çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mou’dan tek stoper

F.Bahçe'de kritik Adana Demirspor mücadelesine teknik direktör Jose Mourinho'nun ilginç kadro tercihi damgasını vurdu. İlk yarıda oldukça etkisiz kalan ve büyük eleştiri alan sarı-lacivertliler sahaya tek stoperle çıktı. Üçlü savunmanın ortasına Djiku'yu yerleştiren Mourinho, sağa Mert Müldür'ü sola ise Levent Mercan'ı yerleştirdi. Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 ismi değiştiren Portekizli çalıştırıcı Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a kaleyi emanet etti. Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'i kenara çeken Mourinho, Levent Mercan ve İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı.

F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule!
G.Saray'a PSG'den transfer!
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor'da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...
CANLI | Gazze'de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
F.Bahçe Carlos'a kavuşuyor! O maçta tribünde olacak
Çakar'dan hakem Meler'e flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:53
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:51
Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! 00:48
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! 00:40
F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! 00:36
Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! 00:33
Daha Eski
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 00:16
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 00:16
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:16
Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! 00:16
Medina imzayı attı! İşte ilk golü Medina imzayı attı! İşte ilk golü 00:15
G.Saray'da Muslera çıkmazı! G.Saray'da Muslera çıkmazı! 00:15