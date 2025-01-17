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Haberler Fenerbahçe Sol bek Ada’dan

Sol bek Ada’dan

Fenerbahçe, sol bek için gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefinde iki isim var: Tottenham’dan Sergio Reguilon, Arsenal’den İskoç Kieran Tierney

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Sol bek Ada’dan

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, listesindeki isimleri ikiye kadar düşürdü. O isimlerden biri Arsenal'in yıldızı Kieran Tierney ile Tottenham'ın İspanyol oyuncusu Sergio Reguilon... Fenerbahçe yönetiminden tam yetki alan sportif direktör Mario Branco, iki oyuncunun hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle ilk teması kurdu. Teknik direktör Mourinho iki isme de onay verdi. Eğer Reguilon için Tottenham'la anlaşılamazsa Tierney için tüm şartlar zorlanacak.

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