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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Anderson Talisca'dan yüksek maaşı nedeniyle vazgeçtiği iddia edilmişti. Fransız basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 11:13
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta'yı bitirme aşamasına getiren sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca'nın durumu da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'nin büyük aşama kaydettiği Brezilyalı yıldızın transferi yılan hikayesine döndü.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Sarı-lacivertlilerin Talisca transferi için Al-Nassr ile her konuda anlaştığı ve tecrübeli futbolcunun transferini kısa sürede açıklanacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Arap basınıysa 30 yaşındaki oyuncu için Al-Ittihad'ın da devreye girdiğini ve Fenerbahçe'nin de yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçtiğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Anderson Talisca ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, konuya ilişkin son iddia Fransa'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

YÖNETİM RİYAD'DA TALISCA İLE GÖRÜŞTÜ

Africa Foot United kaynaklı haberde Fenerbahçeli yöneticiler, 14 Ocak Salı günü Talisca ile Riyad'daki bir restorantta görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Yapılan görüşmede Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 8 gollük bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...

30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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