FENERBAHÇE HABERİ - Talisca transferinde sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Anderson Talisca'dan yüksek maaşı nedeniyle vazgeçtiği iddia edilmişti. Fransız basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerin Talisca transferi için Al-Nassr ile her konuda anlaştığı ve tecrübeli futbolcunun transferini kısa sürede açıklanacağı öne sürülmüştü.
Arap basınıysa 30 yaşındaki oyuncu için Al-Ittihad'ın da devreye girdiğini ve Fenerbahçe'nin de yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçtiğini yazdı.
Anderson Talisca ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, konuya ilişkin son iddia Fransa'dan geldi.
YÖNETİM RİYAD'DA TALISCA İLE GÖRÜŞTÜ
Africa Foot United kaynaklı haberde Fenerbahçeli yöneticiler, 14 Ocak Salı günü Talisca ile Riyad'daki bir restorantta görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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