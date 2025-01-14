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Haberler Fenerbahçe Eski FIFA hakemi Manuel Grafe Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

Eski FIFA hakemi Manuel Grafe Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 2007-2018 yılları arasında FIFA hakemliği yapmış olan Manuel Grafe, o pozisyonu sosyal medyadan yorumladı. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 16:23
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Eski FIFA hakemi Manuel Grafe Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

2007-2018 yılları arasında FIFA hakemliği yapmış Alman hakem Manuel Grafe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından çok tartışılan o pozisyonu yorumladı.

TÜMOSAN Konyaspor'un 67. dakikada penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren eski hakem, Kostic'in faul yaptığını ve UEFA Hakem Kuralları'na göre sarı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Manuel Gräfe, "Kol veya dirseğini bir 'silah' olarak kullanırsan kırmızı kart olmalı fakat bu pozisyonda öyle bir durum yok. Kol veya dirseğini rakibine karşı araç olarak kullanıyorsan bu, UEFA Hakem Kuralları'na göre, faul ve sarı kart anlamına gelir." dedi.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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