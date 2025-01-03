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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsmail Yüksek’in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:13
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Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan milli futbolcu İsmail Yüksek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşılan mesajda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

25 yaşındaki orta saha, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 resmi maça çıkıp, bin 176 dakika süre aldı. İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

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