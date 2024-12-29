Mourinho'dan flaş Szymanski kararı: Satılmaması için rapor verdi!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ye Avrupa'dan birçok kulüpten gelen tekliflere rağmen, satmama kararı aldı. Özellikle mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Szymanski, Jose Mourinho'nun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik direktör, oyuncusunun gidişine onay vermedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
10 numara olmasına rağmen her maçta defansa katkı sağlayan Szymanski, kötü bir ilk yarı geçirse de Mourinho'nun gözünde değerini kaybetmedi.
Portekizli teknik adam, oyuncusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromda iki tane Szymanski olsa, ikisini de oynatırım. Sadece skor katkısına bakmak doğru değil. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir futbolcu" demişti.
Bu nedenle, Mourinho'nun ligin ikinci yarısında Szymanski'ye daha fazla ihtiyaç duyacağını belirterek, astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun satılmaması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi de bu karara saygı göstererek Szymanski'yi satmama kararı aldı.
Geçen sezon 54 maçta 12 gol ve 15 asistle etkili bir performans sergileyen Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Polonyalı futbolcu, 26 maçta 2 gol ve 5 asistle ilk devreyi tamamladı.
DİĞER