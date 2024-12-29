  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan flaş Szymanski kararı: Satılmaması için rapor verdi!

Mourinho'dan flaş Szymanski kararı: Satılmaması için rapor verdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ye Avrupa'dan birçok kulüpten gelen tekliflere rağmen, satmama kararı aldı. Özellikle mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Szymanski, Jose Mourinho'nun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik direktör, oyuncusunun gidişine onay vermedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 16:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Szymanski, Avrupa takımlarının transfer gündeminde olmasına rağmen, hem yönetim hem de teknik heyet, oyuncunun takımda kalmasını istedi.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Milliyet gazetesinin haberine göre, özellikle Jose Mourinho'nun raporunda, Szymanski'nin ikinci yarıda da takımda kalması gerektiği vurgulandı.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Mourinho'nun Szymanski'yi kadroda tutma kararının ardında en büyük etken, oyuncunun mücadeleci oyun anlayışı.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

10 numara olmasına rağmen her maçta defansa katkı sağlayan Szymanski, kötü bir ilk yarı geçirse de Mourinho'nun gözünde değerini kaybetmedi.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Portekizli teknik adam, oyuncusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromda iki tane Szymanski olsa, ikisini de oynatırım. Sadece skor katkısına bakmak doğru değil. Szymanski her zaman defansa yardım eden ve rakibe basan bir futbolcu" demişti.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Bu nedenle, Mourinho'nun ligin ikinci yarısında Szymanski'ye daha fazla ihtiyaç duyacağını belirterek, astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun satılmaması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Fenerbahçe yönetimi de bu karara saygı göstererek Szymanski'yi satmama kararı aldı.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Geçen sezon 54 maçta 12 gol ve 15 asistle etkili bir performans sergileyen Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Jose Mourinho'nun raporu netleşti: Fenerbahçe, Szymanski'yi satmama kararı aldı!

Polonyalı futbolcu, 26 maçta 2 gol ve 5 asistle ilk devreyi tamamladı.

Beşiktaş başkanını seçiyor | CANLI
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım
DİĞER
TFF ARA TRANSFER SEZONU TARİHLERİ: 2025-2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
Öcalan ne zaman "PKK lağv olsun" çağrısı yapacak? Pervin Buldan'dan "İmralı" açıklaması: "TBMM'deki partilerle görüşülecek"
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den 100. yıl logosu için oylama Göztepe'den 100. yıl logosu için oylama 16:07
Fırtına'nın Samsunspor hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın Samsunspor hazırlıkları sürüyor! 16:02
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım 15:36
Milan - Roma maçı ne zaman? Milan - Roma maçı ne zaman? 15:33
Fatih Terim'den videolu mesaj Fatih Terim'den videolu mesaj 15:30
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı 15:05
Daha Eski
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? 14:48
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek 14:26
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar 14:14
Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! 14:03
F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! 13:57
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:52