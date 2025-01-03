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Haberler Fenerbahçe Dünyaca ünlü yıldızdan transfer itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dünyaca ünlü yıldızdan transfer itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Karim Adeyemi, eşi ile yaptığı canlı yayında Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair flaş bir transfer itirafında bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 17:02
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Dünyaca ünlü yıldızdan transfer itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'ta sürdüren yıldız futbolcu Karim Adeyemi flaş bir transfer açıklamasında bulundu.

22 yaşındaki futbolcu, eşi Loredana'nın canlı yayında kendisine sorduğu "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin" sorusuna, "En iyi arkadaşım Fenerbahçeli. 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti bana." şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Alman futbolcunun eşi ise "Ben Galatasaray taraftarıyım" dedi.

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