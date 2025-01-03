Dünyaca ünlü yıldızdan transfer itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'ta sürdüren yıldız futbolcu Karim Adeyemi flaş bir transfer açıklamasında bulundu.
22 yaşındaki futbolcu, eşi Loredana'nın canlı yayında kendisine sorduğu "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin" sorusuna, "En iyi arkadaşım Fenerbahçeli. 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti bana." şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Alman futbolcunun eşi ise "Ben Galatasaray taraftarıyım" dedi.
İŞTE O ANLAR
🗣 Adeyemi'nin eşi Loredana: Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin? 🗣 Karim Adeyemi: En iyi arkadaşım Ozan, Fenerbahçeli. "Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git" demişti bana. 🗣 Adeyemi'nin eşi Loredana: Ben Galatasaray taraftarıyım. pic.twitter.com/wstAWS5Ckl— Sabah Spor (@sabahspor) January 3, 2025