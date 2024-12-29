TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'dan sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.

Savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki stoper takviyesi birden yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili gündemi sallayacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.