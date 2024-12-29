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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da ilgilendiği Slovak stoper Milan Skriniar ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:38
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Her konuda anlaşma sağladığı Anderson Talisca için geri sayıma geçen yönetim, stoper transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'dan sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki stoper takviyesi birden yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili gündemi sallayacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Milan Skriniar'ı istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

TOTTENHAM DA İSTİYOR

Africa Foot United kaynaklı haberde, PSG'den ayrılması beklenen Slovak stopere Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Tottenham'ın da talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Haberde Skriniar'ın kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı alırsa akıllıca bir seçim yapması gerektiğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla çıktığı 5 maçta 381 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Slovak savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

Skriniar'ın Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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