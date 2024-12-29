TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar bombası! Galatasaray'a tarihi çalım
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da ilgilendiği Slovak stoper Milan Skriniar ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:38
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Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'dan sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.
Savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki stoper takviyesi birden yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili gündemi sallayacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Milan Skriniar'ı istediğini yazdı.
TOTTENHAM DA İSTİYOR
Africa Foot United kaynaklı haberde, PSG'den ayrılması beklenen Slovak stopere Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Tottenham'ın da talip olduğu belirtildi.
Haberde Skriniar'ın kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı alırsa akıllıca bir seçim yapması gerektiğinin altı çizildi.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla çıktığı 5 maçta 381 dakika süre aldı.
Slovak savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Skriniar'ın Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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