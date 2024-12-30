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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 3 yıldızı duyurdu. İşte o isimler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 10:07
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ilk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı takıma kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Talisca takviyesi sonrası başta stoper olmak üzere birçok transfer daha yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

İtalyan basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 3 yıldızı açıkladı.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

İşte La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Portekizli teknik adamın takımda görmek istediği 3 yıldız...

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

HEUNG MIN-SON

Jose Mourinho, Tottenham'dan öğrencisi olan Güney Koreli yıldız Heung-Min Son'un transfer edilmesini istedi.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Mourinho'nun, Son'un becerilerinin Fenerbahçe'de gidişatı belirleyici olacağını bildiği için yıldız oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

İngiliz ekibinin ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni sözleşme önermeye niyetli olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

NICOLA ZALEWSKI

Mourinho, Roma'dan öğrencisi olan Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Sezon başında Galatasaray'ın teklifini reddeden ve Roma'da da kalmak istemeyen Zalewski'nin satış listesinde yer aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Haberde oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 22 yaşındaki futbolcu için en az 5 milyon Euro teklif beklendiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

JOAO FELIX

Jose Mourinho'nun Chelsea forması giyen vatandaşı Joao Felix'in de transfer edilmesini talep ettiği ve oyuncunun da forma şansı bulamamaktan dolayı şikayetçi olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! İşte Mourinho'nun istediği 3 yıldız

Haberde Felix'in Chelsea'deki durumunun giderek kötüleştiği belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye gelerek Mourinho ile çalışabileceği vurgulandı.

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