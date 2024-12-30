Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...
Yusuf En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü yıldızın Arabistan'a transfer olması ihtimaline karşılık sarı lacivertli yönetim eski yıldızı Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. İspanyol basını Kosavalı golcünün transferiyle ilgili detayları paylaştı. | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Öte yandan Yusuf En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Forvet bölgesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kanarya son olarak eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.
Portekiz gazetesi O Jogo'ya göre Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılması durumunda Muriqi'yi kadrosuna katacağını iddia etmişti.
TRANSFER ÇAĞRISI ALMADI
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Marca'dan derlediği habere göre; Mallorca, Muriqi için Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan transfer çağrısı almadı.
SATIŞINA ONAY YOK
Gelecek sezon Avrupa kupalarını hedefleyen İspanyol ekibi Muriqi'nin ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.
Bu sezon Mallorca formasıyla 14 maçta görev alan forvet oyuncusu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
8 milyon Euro piyasa değeri olan Muriqi'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Kosovalı santrafor, 2020 yılında Fenerbahçe'den 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu.
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