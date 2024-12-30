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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Yusuf En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü yıldızın Arabistan'a transfer olması ihtimaline karşılık sarı lacivertli yönetim eski yıldızı Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. İspanyol basını Kosavalı golcünün transferiyle ilgili detayları paylaştı. | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 11:44
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen Yusuf En-Nesyri'nin talipleri artıyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Faslı yıldız oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın sarı lacivertli kulübe astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Öte yandan Yusuf En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Forvet bölgesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kanarya son olarak eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Portekiz gazetesi O Jogo'ya göre Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılması durumunda Muriqi'yi kadrosuna katacağını iddia etmişti.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

TRANSFER ÇAĞRISI ALMADI

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Marca'dan derlediği habere göre; Mallorca, Muriqi için Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan transfer çağrısı almadı.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

SATIŞINA ONAY YOK
Gelecek sezon Avrupa kupalarını hedefleyen İspanyol ekibi Muriqi'nin ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş Vedat Muriqi gelişmesi! Transfer telefonu...

Bu sezon Mallorca formasıyla 14 maçta görev alan forvet oyuncusu 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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