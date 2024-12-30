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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı!

Fenerbahçe'den Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan Emir Ortakaya'dan flaş karar geldi. 20 yaşındaki oyuncunun bu kulüpten ayrıldığı resmen açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 19:44 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 19:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı!

Belçika ekibi KVC Westerlo kulübü, resmi internet sitesinden Emir Ortakaya'ya veda ettiğini duyurdu.

Yaz transfer döneminde Westerlo'ya katılan Emir, bu sezon 3'ü lig olmak üzere 5 maçta forma giydi ve bunların 3'üne ilk 11'de başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyer planlaması için yolların ayrıldığı aktarılırken, gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin sonraki bölümünde şans diledikleri belirtildi.

Emir Ortakaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Westerlo Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımı ayırmış bulunuyorum. Kulübe, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim ve onlara gelecek için en iyi dileklerimi sunarım."

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