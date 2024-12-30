Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sarı-lacivertlilerin sezon başında Antalyaspor'un ilgilendiği isme talip olduğunu açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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JOSE MOURINHO, ALEXANDER FRANCO'YU İSTİYOR
Fussballeuropa.com'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe, Paraguay ekiplerinden Club General Caballero'da forma giyen Alexander Franco'yu transfer etmek istiyor.
22 yaşındaki oyuncu için kulübünün ocak ayı için 3 milyon euro bonservis bedeli beklediği kaydedildi.
Haberin ayrıntılarında, Süper Lig'in köklü ekiplerinden Antalyaspor'un Alexander Franco ile sezon öncesi ilgilendiği ve transferin bitme aşamasında olduğu belirtildi.
Ancak transferin gerçekleşmeme nedeninin hala bilinmediği bilgisine yer verildi.
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