Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Süper Lig'de devre arasına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Stoper ve orta saha pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.