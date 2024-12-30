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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sarı-lacivertlilerin sezon başında Antalyaspor'un ilgilendiği isme talip olduğunu açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 15:05
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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Süper Lig'de devre arasına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Stoper ve orta saha pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Teknik direktör Jose Mourinho, orta saha pozisyonu için Paraguay'dan transfer istedi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

JOSE MOURINHO, ALEXANDER FRANCO'YU İSTİYOR

Fussballeuropa.com'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe, Paraguay ekiplerinden Club General Caballero'da forma giyen Alexander Franco'yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

22 yaşındaki oyuncu için kulübünün ocak ayı için 3 milyon euro bonservis bedeli beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca

Haberin ayrıntılarında, Süper Lig'in köklü ekiplerinden Antalyaspor'un Alexander Franco ile sezon öncesi ilgilendiği ve transferin bitme aşamasında olduğu belirtildi.

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