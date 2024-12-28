TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi
Fenerbahçe'deki ara transfer süreci hız kesmeden devam ediyor. Anderson Talisca transferinde sona yaklaşan sarı-lacivertlilerin, bir sürpriz daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Talisca'nın transferinin ardından, Fenerbahçe'nin Premier Lig'de forma giyen Jaden Philogene için de devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:14
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Bu doğrultuda Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı lacivertlilerin, bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.
Haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi.
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.
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