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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Fenerbahçe'deki ara transfer süreci hız kesmeden devam ediyor. Anderson Talisca transferinde sona yaklaşan sarı-lacivertlilerin, bir sürpriz daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Talisca'nın transferinin ardından, Fenerbahçe'nin Premier Lig'de forma giyen Jaden Philogene için de devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:14
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Trendyol Süper Lig'de zirveden 8 puan uzaklaşan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Sarı lacivertliler, lige verilen arayla birlikte transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi için listesinde önemli yıldızlar bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Bu doğrultuda Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı lacivertlilerin, bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz Philogene hamlesi

22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

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