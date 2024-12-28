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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Sarı lacivertliler ara transferde yapacağı takviyelerle tekrar yarışta iddialı duruma gelmek istiyor. Ocak ayında önemli transferler yapması beklenen Kanarya'da ayrılıklar yaşanacak. Jose Mourinho 5 ismin biletini kesti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:08 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:22
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde büyük bir değişim yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Yerli rotasyonunda birçok isimden faydalanamayan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve yönetim hafta sonu bir araya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Yapılacak toplantıda gidecek isimler netleştirilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Sarı-lacivertlilerin en az 5 futbolcuyla vedalaşacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz, transfer görüşmesi yapmak için kulüpten ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'den maaş almaya devam eden Serdar Aziz henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

SAMET AKAYDİN

Athletic Bilbao maçında taraftardan büyük tepki alan Samet Akaydin da takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gelmek istediği ve son kararın Şenol Güneş'te olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

BARTUĞ ELMAZ

Jose Mourinho'nun orta saha rotasyonununda forma şansı vermediği Bartuğ Elmaz'ın kiralanması gündemde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

21 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

LEVENT MERCAN

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda sadece 12 dakika süre alan 24 yaşındaki sol bek oyuncu için devre arasında gelen teklifler değerlendirilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in talipleri artıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

Fransız kulüplerin radarında olan milli oyuncunun satışına onay verilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!

15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

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