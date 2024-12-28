TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor!
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Sarı lacivertliler ara transferde yapacağı takviyelerle tekrar yarışta iddialı duruma gelmek istiyor. Ocak ayında önemli transferler yapması beklenen Kanarya'da ayrılıklar yaşanacak. Jose Mourinho 5 ismin biletini kesti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:08 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerin en az 5 futbolcuyla vedalaşacağı öğrenildi.
SERDAR AZİZ
Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz, transfer görüşmesi yapmak için kulüpten ayrılmıştı.
Fenerbahçe'den maaş almaya devam eden Serdar Aziz henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.
SAMET AKAYDİN
Athletic Bilbao maçında taraftardan büyük tepki alan Samet Akaydin da takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.
Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gelmek istediği ve son kararın Şenol Güneş'te olduğu öğrenildi.
BARTUĞ ELMAZ
Jose Mourinho'nun orta saha rotasyonununda forma şansı vermediği Bartuğ Elmaz'ın kiralanması gündemde.
21 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 maçta görev aldı.
LEVENT MERCAN
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.
Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda sadece 12 dakika süre alan 24 yaşındaki sol bek oyuncu için devre arasında gelen teklifler değerlendirilecek.
CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in talipleri artıyor.
Fransız kulüplerin radarında olan milli oyuncunun satışına onay verilecek.
15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder, sarı lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.
DİĞER