Fenerbahçe ve Galatasaray sponsorluk gelirlerini bildirdi

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı biterken Galatasaray 44 puanla liderlik koltuğunda, Fenerbahçe ise 36 puanla 2. sırada yer aldı. Ezeli rakiplerin saha içindeki rekabeti saha dışında devam etti. Fenerbahçe ve Galatasaray, futbol branşındaki sponsorluk gelirlerini açıkladı.

Galatasaray, sponsorluk gelirlerini Türk lirası ve Euro bazlı açıkladı. Sarı kırmızılıların 25 milyon 850 bin Euro ve 1 milyar 183 milyon 286 bin lira sponsorluk geliri bulunuyor. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri başarılara göre bonus içeriyor. Sarı kırmızılılar hedeflenen başarılara ulaştığında sponsorluk gelirleri artacak.

GALATASARAY'IN EN YÜKSEK SPONSOR GELİRİ SAĞLADIĞI FİRMALAR:

Rams: 245 M TL

Sixt: 195 M TL

Pasifik: 125 M TL

Bilyoner: 75 M TL

SOCAR: 15 M €

Puma: 5 M €

THY: 2.5 M €

Arkham: 1.9 M €

Fenerbahçe de Türk Lirası, Euro ve Dolar bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı lacivertlilerin 1 milyon 520 bin Euro, 1 milyar 75 milyon 453 bin lira ve 90 milyon Dolar'lık stadyum isim sponsorluk geliri bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN' EN YÜKSEK SPONSOR GELİRİ SAĞLADIĞI FİRMALAR:

Ülker: 90 M Dolar

Otokoç: 243 M TL

Ülker: 105 M TL

Safiport: 97.5 M TL

Nesine: 62 M TL

Alpet: 58 M TL

Yapıkredi: 47.5 M TL