Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arasına lider olarak giren Galatasaray, transfer gündemine sürpriz bir ismi taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, River Plate’in Arjantinli yıldızını kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar…
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:40
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Galatasaray, Hakim Ziyech'in ayrılığıyla kanatta oluşacak boşluğu doldurmak için River Plate'in kanat oyuncusu Pablo Solari'yi transfer listesine ekledi.
Solari'nin sözleşmesi kısa bir süre önce Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Ancak, Arjantin kulübü, oyuncuyu 25 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin oldukça altında bir rakam olan 10 milyon dolara satmayı kabul etmiş görünüyor.
Galatasaray, güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncuyu çok daha düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı takım, bu doğrultuda Solari transferi için River Plate kulübüyle görüşmelerini devam ettiriyor.
Bu sezon River Plate formasıyla 42 maçta görev alan Pablo Solari, 10 gol ve 5 asistle dikkat çeken bir performans sergileyerek isminden söz ettirdi.
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