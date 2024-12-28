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Haberler Galatasaray Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arasına lider olarak giren Galatasaray, transfer gündemine sürpriz bir ismi taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, River Plate’in Arjantinli yıldızını kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:40
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Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak lider tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Devre arası transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte, bazı oyuncularla yolların ayrılması da gündemde.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Teknik direktör Okan Buruk'un da ayrılığına sıcak baktığı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Galatasaray, Hakim Ziyech'in ayrılığıyla kanatta oluşacak boşluğu doldurmak için River Plate'in kanat oyuncusu Pablo Solari'yi transfer listesine ekledi.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Solari'nin sözleşmesi kısa bir süre önce Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Ancak, Arjantin kulübü, oyuncuyu 25 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin oldukça altında bir rakam olan 10 milyon dolara satmayı kabul etmiş görünüyor.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Galatasaray, güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncuyu çok daha düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Sarı-kırmızılı takım, bu doğrultuda Solari transferi için River Plate kulübüyle görüşmelerini devam ettiriyor.

Galatasaray’a tangocu kanat! Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçildi

Bu sezon River Plate formasıyla 42 maçta görev alan Pablo Solari, 10 gol ve 5 asistle dikkat çeken bir performans sergileyerek isminden söz ettirdi.

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