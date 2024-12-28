FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın peşinde olduğu yıldız oyuncu için teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'den transfer izni istedi. İşte İspanyol basınında yer alan haber... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'nın özellikle savunma hattına takviye yapması bekleniyordu.
Birçok önemli stoperle görüşen Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte'u gündemine almıştı.
Bunun yanı sıra İspanyol oyuncu için Real Madrid'in de devrede olduğu ifade edilmişti.
Ancak transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.
Konuya ilişkin haberi ise İspanyol medyası duyurdu.
İşte ayrıntılar...
MOURINHO'DAN, PEREZ'E TRANSFER RİCASI!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Realmadridexclusivo'dan derlediği habere göre; Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e transfer ricasında bulundu.
Mourinho'nun, Aymeric Laporte transferi için Perez'den izin istediği belirtildi.
Real Madrid'in, 30 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ancak listede farklı stoper alternatiflerinin de bulunduğu kaydedildi.
Bu doğrultuda Başkan Perez'in, Jose Mourinho'dan gelen istek sonrası transferde geri adım attığı ve Laporte'un artık Real Madrid'in gündeminde olmadığı aktarıldı.
Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Laporte'un ise ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı ve daha rekabetçi bir lige gitmeyi planladığı vurgulandı.
Fenerbahçe'nin, Al-Nassr ile yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Suudi kulübüyle iyi ilişkileri bulunduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Laporte'u kadrosuna katabileceği yazıldı.
BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!
Aymeric Laporte bu sezon Arabistan temsilcisinde toplam 17 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol attı.
1.91 boyundaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
DİĞER