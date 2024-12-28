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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın peşinde olduğu yıldız oyuncu için teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'den transfer izni istedi. İşte İspanyol basınında yer alan haber... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:52
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde önemli takviyeler yaparak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Bu doğrultuda yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle görüşmelere başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Kanarya'nın özellikle savunma hattına takviye yapması bekleniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Birçok önemli stoperle görüşen Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte'u gündemine almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Bunun yanı sıra İspanyol oyuncu için Real Madrid'in de devrede olduğu ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Ancak transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Konuya ilişkin haberi ise İspanyol medyası duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

MOURINHO'DAN, PEREZ'E TRANSFER RİCASI!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Realmadridexclusivo'dan derlediği habere göre; Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e transfer ricasında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Mourinho'nun, Aymeric Laporte transferi için Perez'den izin istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Real Madrid'in, 30 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ancak listede farklı stoper alternatiflerinin de bulunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Bu doğrultuda Başkan Perez'in, Jose Mourinho'dan gelen istek sonrası transferde geri adım attığı ve Laporte'un artık Real Madrid'in gündeminde olmadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Laporte'un ise ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı ve daha rekabetçi bir lige gitmeyi planladığı vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Fenerbahçe'nin, Al-Nassr ile yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Suudi kulübüyle iyi ilişkileri bulunduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Laporte'u kadrosuna katabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!

Aymeric Laporte bu sezon Arabistan temsilcisinde toplam 17 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan Real Madrid'e transfer ricası! O isim için izin istedi

1.91 boyundaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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