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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rodrigo Becao açıklaması

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Kulübü, Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 13:45 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:08
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Fenerbahçe'den Rodrigo Becao açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin evinde RAMS Başakşehir'i ağırladığı mücadelede sakatlanan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğunu açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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