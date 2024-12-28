Fenerbahçe'den Rodrigo Becao açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin evinde RAMS Başakşehir'i ağırladığı mücadelede sakatlanan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğunu açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Geçmiş Olsun Becão Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe… pic.twitter.com/U43TAb2C6Z