Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı. Fransız ekibi sarı lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i Fransız ekiplerinden Nantes'ın kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Nantes'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da gelen haberler arasında.
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