  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı. Fransız ekibi sarı lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 3-4 yıldız transfer yapacağı açıklamasından sonra görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder geliyor.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i Fransız ekiplerinden Nantes'ın kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer teklifi...

Nantes'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

G.Saray'dan Kabore bombası!
G.Saray Mikautadze için tüm şartları zorluyor!
DİĞER
Son dakika haberleri: Yasin Özcan Premier Lig'e transfer oldu! İşte genç yıldızın bonservis bedeli...
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var
F.Bahçe Talisca'ya kavuşuyor!
Mourinho o yıldız için çok ısrarcı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor Bruma, Portekiz'de fırtına gibi esiyor 10:01
F.Bahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! 09:54
Beşiktaş'ta Masuaku'dan flaş karar! Beşiktaş'ta Masuaku'dan flaş karar! 09:44
F.Bahçe'ye Cengiz piyangosu! F.Bahçe'ye Cengiz piyangosu! 09:27
Bugün hangi maçlar var? 25 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 25 Aralık Çarşamba 08:18
70-80 milyon euro para lazım 70-80 milyon euro para lazım 01:33
Daha Eski
BOTAŞ'a fark attı BOTAŞ'a fark attı 01:26
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 00:13
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 23:21
Adalı'dan flaş Talisca sözleri! Adalı'dan flaş Talisca sözleri! 23:21