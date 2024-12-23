Nkunku derbisi

Devre arasına Eyüpspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Birçok isimle görüşen sarı-lacivertlilerin son olarak Chelsea forması giyen Christopher Nkunku'yu da gündemine aldığı ortaya çıktı. İngiliz medyasından TBR Football'ın haberine göre; Chelsea'den ayrılma kararı alan 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, resmen devreye girdi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Haberde; Paris Saint-Gemain ve Napoli'nin yanı sıra Almanya'dan da Nkunku'yu isteyen takımların olduğu vurgulandı. Ancak haberin detayında; Fenerbahçe'yle birlikte Galatasaray'ın da Fransız on numara için nabız yokladığı bilgisi yer aldı. Şampiyonluk yarışında ikinci yarı hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin bu transferde en ısrarcı takım olduğu da iddia edildi. Nkunku'nun şu anki piyasa değeri ise 50 milyon euro...

ENZO MARESCA AÇIKLADI

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca da geçtiğimiz günlerde, "Nkunku'nun bir forvet olduğunu düşünmüyorum. Onun en iyi pozisyonu 10 numara. Ocak ayında transfer için karar vereceğiz. Bazı oyuncular mutlu olmayabilir ve ayrılmak isteyebilir" demişti.

JACKSON'A ALTERNATİF OLAMADI

Chelsea'nin ise Nkunku için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olmasının ana nedeni Fransız oyuncunun forvet pozisyonunda yer alan Nicolas Jackson'un bir alternatifi olarak görülmemesi. Chelsea'nin Nkunku'yu gönderip Jackson'a alternatif olacak bir golcü alacağı belirtildi.

60 MİLYON EURO ÖDENDİ

Chelsea, 27 yaşındaki futbolcuyu 2023'te 60 milyon euro bonservisle Leipzig'den kadrosuna kattı. Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nkunku, bu sezon 24 maçta süre buldu, 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.