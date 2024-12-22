Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Eyüpspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından tepkiler sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle oynanan etkisiz futbol sonrası Jose Mourinho için eleştiriler arttı. Bu gelişme sonrası yönetim ve Portekizli hoca bir toplantı yaptı. İşte o toplantının ayrıntıları... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe son olarak Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında derin yara aldı. Galatasaray'ın bugün kazanması halinde puan farkı 8'e çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ismi de tartışılmaya başlandı.
Fenerbahçe yönetiminde ise Jose Mourinho ile yolların ayrılması konusu gündeme gelmedi.
Buna karşına Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho ile devre arasında bir görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede Portekizli teknik adama kötü gidişatın nedenlerinin sorulacağı belirtildi.
Ayrıca yönetimin Mourinho'ya kadro ve sistem ısrarının sebebini de soracağı haber detayında yer aldı.
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