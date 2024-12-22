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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Eyüpspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından tepkiler sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle oynanan etkisiz futbol sonrası Jose Mourinho için eleştiriler arttı. Bu gelişme sonrası yönetim ve Portekizli hoca bir toplantı yaptı. İşte o toplantının ayrıntıları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 10:01
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Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Fenerbahçe son olarak Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında derin yara aldı. Galatasaray'ın bugün kazanması halinde puan farkı 8'e çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ismi de tartışılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetiminde ise Jose Mourinho ile yolların ayrılması konusu gündeme gelmedi.

Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Sarı-lacivertli idareciler tüm istişarelerini kadroyu güçlendirmeye yönelik yapıyor.

Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Buna karşına Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho ile devre arasında bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Görüşmede Portekizli teknik adama kötü gidişatın nedenlerinin sorulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Mourinho gerginliği! Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Ayrıca yönetimin Mourinho'ya kadro ve sistem ısrarının sebebini de soracağı haber detayında yer aldı.

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