FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'den bir bomba hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, sezon başında Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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22 yaşındaki sol kanadın Jose Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu, sol bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Bu transferin çok kısa bir sürede bitirilmesi bekleniyor.
Zalewski, Polonya Milli Takımı formasını 27 kez giydi ve bu periyotta 3 gol attı.
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