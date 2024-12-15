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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'den bir bomba hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, sezon başında Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'de çok ısrarcı davranıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

Sarı Kanarya, Roma takımından ocakta ayrılmayı planlayan Polonyalı futbolcu için resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

22 yaşındaki sol kanadın Jose Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu, sol bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Zalewski'de geri sayım başladı! İmza an meselesi

Bu transferin çok kısa bir sürede bitirilmesi bekleniyor.

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