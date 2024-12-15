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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) En-Nesyri böyle istedi! Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) En-Nesyri böyle istedi! Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 21:05
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Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) En-Nesyri böyle istedi! Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı.

Sarı lacivertliler zorlu müsabakayı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya'nın galibiyet golleri 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90. dakikalarda En-Nesyri'den geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Ousseynou Ba 45+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de, Başakşehir karşısında 3 futbolcu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Kanarya'da; Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 35 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Başakşehir ise 22 puanla 7. sırada kaldı.

F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı!
İşte güncel puan durumu!
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