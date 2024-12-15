Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) En-Nesyri böyle istedi! Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı.

Sarı lacivertliler zorlu müsabakayı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya'nın galibiyet golleri 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90. dakikalarda En-Nesyri'den geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Ousseynou Ba 45+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de, Başakşehir karşısında 3 futbolcu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Kanarya'da; Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 35 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Başakşehir ise 22 puanla 7. sırada kaldı.