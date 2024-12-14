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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcunun mental anlamda büyük bir çöküş içerisinde olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 12:17
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Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol ve alınan skor taraftarlardan büyük tepki topladı.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Fenerbahçe'de son olarak o futbolcunun bu maçın ardından mental anlamda ciddi bir çöküş içerisinde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Milliyet'in haberine göre Bilbao maçında yenilen ilk golde yaptığı hatayla bir anda eleştiri oklarının hedefi olan Samet Akaydin'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Önce ligde Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet, ardından da perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Bilbao yenilgisi Fenerbahçe'de moralleri bozdu.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Bu mağlubiyetlerden en çok etkilenen isim ise Samet Akaydın oldu. Milli futbolcu Bilbao'nun ilk golünde büyük bir hata yaparken, tribünlerin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Teknik Direktör Jose Mourinho ise morali bozulan sarı-lacivertli futbolcuyu ikinci yarıda kenara almıştı. Uzun süre forma giyemeyen ancak son verilen şansı iyi değerlendiren milli stoper daha bunun sevincini yaşayamadan yaptığı hatayla yıkıldı. Mental olarak çöken tecrübeli futbolcunun bir daha Fenerbahçe formasını giymesinin çok zor olduğunu düşündüğü bildirildi.

Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Geçen sezon kiralık olarak devre arasında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın, yaz döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Lig başında da ayrılığı düşünen tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımda kalırken, ligdeki ilk maçına 8. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında çıkmıştı.

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