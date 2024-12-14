Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcunun mental anlamda büyük bir çöküş içerisinde olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'de son olarak o futbolcunun bu maçın ardından mental anlamda ciddi bir çöküş içerisinde olduğu aktarıldı.
Milliyet'in haberine göre Bilbao maçında yenilen ilk golde yaptığı hatayla bir anda eleştiri oklarının hedefi olan Samet Akaydin'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
Önce ligde Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet, ardından da perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Bilbao yenilgisi Fenerbahçe'de moralleri bozdu.
Bu mağlubiyetlerden en çok etkilenen isim ise Samet Akaydın oldu. Milli futbolcu Bilbao'nun ilk golünde büyük bir hata yaparken, tribünlerin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.
Teknik Direktör Jose Mourinho ise morali bozulan sarı-lacivertli futbolcuyu ikinci yarıda kenara almıştı. Uzun süre forma giyemeyen ancak son verilen şansı iyi değerlendiren milli stoper daha bunun sevincini yaşayamadan yaptığı hatayla yıkıldı. Mental olarak çöken tecrübeli futbolcunun bir daha Fenerbahçe formasını giymesinin çok zor olduğunu düşündüğü bildirildi.
Geçen sezon kiralık olarak devre arasında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın, yaz döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Lig başında da ayrılığı düşünen tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımda kalırken, ligdeki ilk maçına 8. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında çıkmıştı.
Mourinho'dan 2. bir şansı almasının zor olduğunu düşünen 30 yaşındaki futbolcunun hem hocası hem de yönetimle konuşarak devre arasında ayrılık kararı alabileceği öğrenildi. Samet'in ilerleyen haftalarda kararını vereceği ortaya çıktı.
DİĞER