Fenerbahçe'de o futbolcunun psikolojisi bozuldu!

Bu mağlubiyetlerden en çok etkilenen isim ise Samet Akaydın oldu. Milli futbolcu Bilbao'nun ilk golünde büyük bir hata yaparken, tribünlerin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Teknik Direktör Jose Mourinho ise morali bozulan sarı-lacivertli futbolcuyu ikinci yarıda kenara almıştı. Uzun süre forma giyemeyen ancak son verilen şansı iyi değerlendiren milli stoper daha bunun sevincini yaşayamadan yaptığı hatayla yıkıldı. Mental olarak çöken tecrübeli futbolcunun bir daha Fenerbahçe formasını giymesinin çok zor olduğunu düşündüğü bildirildi.