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Haberler Fenerbahçe Monaco'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho göndermesi! "Bu gece 'özel biri' biziz"

Monaco'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho göndermesi! "Bu gece 'özel biri' biziz"

THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu ağırladı. Karşılaşmayı 69-99 kazanan Monaco, maçın ardından resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte Jose Mourinho ve "özel biri" göndermesi... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:34
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Monaco'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho göndermesi! "Bu gece 'özel biri' biziz"

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 15. haftasında Monaco'yu ağırladı. Mücadeleyi 69-99 farklı bir skorla kazanan deplasman ekibi, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşım ile sarı lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Monaco, yaptığı paylaşımda maç skorunu ve Mourinho'nun derleme bir videosunu paylaştı. Açıklamaya ise "Bu gece 'özel biri' biziz" yazarak Mourinho'nun futbol camiasındaki takma adına (The Special One) göndermede bulundu.

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