Monaco'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho göndermesi! "Bu gece 'özel biri' biziz"

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 15. haftasında Monaco'yu ağırladı. Mücadeleyi 69-99 farklı bir skorla kazanan deplasman ekibi, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşım ile sarı lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Monaco, yaptığı paylaşımda maç skorunu ve Mourinho'nun derleme bir videosunu paylaştı. Açıklamaya ise "Bu gece 'özel biri' biziz" yazarak Mourinho'nun futbol camiasındaki takma adına (The Special One) göndermede bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

We're the special ones tonight 🤫#RedAndWhiteLegacy pic.twitter.com/fa4BhjrzV7