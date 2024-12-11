TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

22 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk kez bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif alıyordum ama bir futbolcunun hayatı böyle bir şeydir. Benim için zordu ama Roma ile antrenmanlara ve maçlara odaklandım. Menajerim aradı, meslektaşların sordu ama ben o an sadece Roma'ya odaklanmak istedim ve bu iş burada bitti." ifadelerini kullanmıştı.