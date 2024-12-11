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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı. İtalyan basını, Galatasaray'ın teklifini reddeden yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini ve oyuncunun sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığını yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:06
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Lig ve Avrupa'da şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Kanarya'nın transferdeki ilk hedefiyse Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı renklerine bağlamak için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Talisca transferi sonrası eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

NICOLA ZALEWSKI BOMBASI

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek bölgesine takviye yapmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Nicola Zalewski'nin, Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

GALATASARAY'I REDDETMİŞTİ

Zalewski, geçtiğimiz ay Polonya basınına Galatasaray'ın teklifini neden reddettini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

22 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk kez bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif alıyordum ama bir futbolcunun hayatı böyle bir şeydir. Benim için zordu ama Roma ile antrenmanlara ve maçlara odaklandım. Menajerim aradı, meslektaşların sordu ama ben o an sadece Roma'ya odaklanmak istedim ve bu iş burada bitti." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya

Bu sezon 13 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek.

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