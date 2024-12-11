TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor! Mourinho'nun gözdesi Kanarya'ya
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı. İtalyan basını, Galatasaray'ın teklifini reddeden yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini ve oyuncunun sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığını yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı renklerine bağlamak için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Talisca transferi sonrası eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
NICOLA ZALEWSKI BOMBASI
Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek bölgesine takviye yapmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.
Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını öne sürdü.
Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği bilgisi paylaşıldı.
Nicola Zalewski'nin, Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da ifade ediliyor.
GALATASARAY'I REDDETMİŞTİ
Zalewski, geçtiğimiz ay Polonya basınına Galatasaray'ın teklifini neden reddettini açıklamıştı.
22 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk kez bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif alıyordum ama bir futbolcunun hayatı böyle bir şeydir. Benim için zordu ama Roma ile antrenmanlara ve maçlara odaklandım. Menajerim aradı, meslektaşların sordu ama ben o an sadece Roma'ya odaklanmak istedim ve bu iş burada bitti." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon 13 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek.
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