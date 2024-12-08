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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle biten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten o ismi izlemek için Avrupa kulüplerinden scoutların Tüpraş Stadı'na geldiği öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 13:21
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FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Sarı-lacivertliler, 73. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain'in golüyle ezeli rakibine 1-0 kaybetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe ligde 5 maçın ardından puan kaybetti ve bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

2 MAĞLUBİYET DE DERBİLERDE

Fenerbahçe ligde bu sezon ilk mağlubiyetini 21 Eylül tarihinde Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray'a karşı almıştı. Sarı-lacivertli ekip 2. mağlubiyetini de yine bir derbi maçında Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de almış oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

26 MAÇLIK DEPLASMAN YENİLMEZLİĞİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederek Süper Lig'de 26 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon çıktığı 19 deplasman maçında da mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler yeni sezonda da oynadığı 7 deplasman maçında yenilmemişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Sarı-lacivertliler ligdeki son deplasman mağlubiyetini 2022-23 sezonunun son haftasında Galatasaray'a karşı yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Öte yandan Fenerbahçe'de derbi oynanırken flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

SCOUTLAR OĞUZ AYDIN'I İZLEDİ

Sarı-lacivertli ekipte son haftaların formda ismi ve derbiye de 11'de başlayan Oğuz Aydın için scoutlar Tüpraş Stadı'ndaydı.

FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Sabah'ın haberine göre, Sezon başında Ajax'ı reddeden yetenekli futbolcuyu Lille, Everton ve Lazio kulüplerinin yetkilileri izledi.

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