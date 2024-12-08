FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle biten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten o ismi izlemek için Avrupa kulüplerinden scoutların Tüpraş Stadı'na geldiği öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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2 MAĞLUBİYET DE DERBİLERDE
Fenerbahçe ligde bu sezon ilk mağlubiyetini 21 Eylül tarihinde Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray'a karşı almıştı. Sarı-lacivertli ekip 2. mağlubiyetini de yine bir derbi maçında Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de almış oldu.
26 MAÇLIK DEPLASMAN YENİLMEZLİĞİ SONA ERDİ
Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederek Süper Lig'de 26 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon çıktığı 19 deplasman maçında da mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler yeni sezonda da oynadığı 7 deplasman maçında yenilmemişti.
Sarı-lacivertliler ligdeki son deplasman mağlubiyetini 2022-23 sezonunun son haftasında Galatasaray'a karşı yaşamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'de derbi oynanırken flaş bir gelişme yaşandı.
SCOUTLAR OĞUZ AYDIN'I İZLEDİ
Sarı-lacivertli ekipte son haftaların formda ismi ve derbiye de 11'de başlayan Oğuz Aydın için scoutlar Tüpraş Stadı'ndaydı.
Sabah'ın haberine göre, Sezon başında Ajax'ı reddeden yetenekli futbolcuyu Lille, Everton ve Lazio kulüplerinin yetkilileri izledi.
Fenerbahçe'de derbiyle birlikte üst üste 3. kez ligde ilk 11'de maça başlayan Oğuz Aydın 90 dakika sahada kaldı ve 6 ikili mücadele kaybederken 5 isabetsiz, 1 isabetli orta yaptı.
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