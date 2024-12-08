FENERBAHÇE HABERİ: Derbide gözler onun üzerindeydi! Tam 3 takım...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe ligde 5 maçın ardından puan kaybetti ve bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı.