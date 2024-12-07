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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic Beşiktaş derbisi sonrası konuştu

Fenerbahçe'de Tadic Beşiktaş derbisi sonrası konuştu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:01
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Fenerbahçe'de Tadic Beşiktaş derbisi sonrası konuştu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

"KENDİMİZİ ZORLAMALIYIZ"

Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz.

"OYNANACAK DAHA ÇOK MAÇ VAR"

Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir netice ile ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var.

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