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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder bulunuyor. Milli oyuncunun transferi için 3 Fransız ekibi devreye girdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:53
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ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği isimlerle Ocak ayında vedalaşılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon bonservisine 15 milyon Euro ödediği ve Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Fenerbahçe'de toplam 36 maçta görev alan milli oyuncu 9 gol katkısı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

İtalyan kulüpleriyle adı anılan 27 yaşındaki oyuncuya bu kez Fransız ekipleri devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Foot-sur7'den derlediği habere göre; Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Lens, Lille ve Brest kulüpleri Cengiz Ünder ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Sarı lacivertliler forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden

Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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