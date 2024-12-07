FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho biletini kesmişti! Cengiz Ünder'e 3 talip birden
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder bulunuyor. Milli oyuncunun transferi için 3 Fransız ekibi devreye girdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:53
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Fenerbahçe'de toplam 36 maçta görev alan milli oyuncu 9 gol katkısı sağladı.
İtalyan kulüpleriyle adı anılan 27 yaşındaki oyuncuya bu kez Fransız ekipleri devreye girdi.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Foot-sur7'den derlediği habere göre; Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Lens, Lille ve Brest kulüpleri Cengiz Ünder ile yakından ilgileniyor.
Sarı lacivertliler forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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