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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için Kanarya flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen F.Bahçe'de yönetim kesenin ağzını bir kez daha açıyor.

Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Ara transfer döneminde listenin ilk sırasında bulunan Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca için tüm şartlar zorlanıyor

Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Oyuncunun yüksek maaşı ise bu transferin uzamasındaki en büyük sebep olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Daha önce Suudi Arabistan ekibi ile görüşen ve uzlaşma sağlayan yönetim, Brezilyalı yıldız için kaynak arayışında.

Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Senelik 10 milyon Euro civarında beklentisi olan Talisca'nın maaşını düşürmeye çalışan yönetim, bir yandan da maddi konularda çözüm arıyor. Bazı sponsorlar ile görüşen F.Bahçe ara transfer döneminde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Yabancı basında da sambacı ile F.Bahçe'nin el sıkıştığı iddiaları yer alırken, Talisca ise sosyal medya hesabından henüz bir anlaşmanın olmadığını ifade etti.

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