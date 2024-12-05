Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için Kanarya flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Daha önce Suudi Arabistan ekibi ile görüşen ve uzlaşma sağlayan yönetim, Brezilyalı yıldız için kaynak arayışında.
HENÜZ ANLAŞMA YOK
Senelik 10 milyon Euro civarında beklentisi olan Talisca'nın maaşını düşürmeye çalışan yönetim, bir yandan da maddi konularda çözüm arıyor. Bazı sponsorlar ile görüşen F.Bahçe ara transfer döneminde mutlu sona ulaşmak istiyor.
Yabancı basında da sambacı ile F.Bahçe'nin el sıkıştığı iddiaları yer alırken, Talisca ise sosyal medya hesabından henüz bir anlaşmanın olmadığını ifade etti.
Maaşında indirime gitmek istemeyen ancak yeniden Türkiye'ye dönmeyi heyecanla bekleyen 30 yaşındaki yıldız pazarlıklarda elini güçlü tutmaya çalışıyor.
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