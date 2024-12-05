Fenerbahçe'de Talisca ısrarı! Transfer için sponsor hamlesi

Daha önce Suudi Arabistan ekibi ile görüşen ve uzlaşma sağlayan yönetim, Brezilyalı yıldız için kaynak arayışında.

Yabancı basında da sambacı ile F.Bahçe'nin el sıkıştığı iddiaları yer alırken, Talisca ise sosyal medya hesabından henüz bir anlaşmanın olmadığını ifade etti.