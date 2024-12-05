Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertliler transferde ters köşe yaptı. İspanyol basını Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüyü listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ancak yönetimin, Talisca'nın yanı sıra dünyaca ünlü bir yıldızın daha peşinde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçelileri heyecanlandıracak transfer gelişmesini ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN FIRMINO OPERASYONU!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Fichajes.net'ten derlediği habere göre; Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen santrfor Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Brezilyalı golcünün, sarı lacivertlilerle birlikte yeniden Avrupa futboluna dönmeye hazırlandığı belirtildi.
33 yaşındaki forvetin Suudi Arabistan macerası iyi gitse de, Firmino'nun üst düzeyde rekabet etmeye devam etme arzusunun bu transferde belirleyici rol oynayacağı ifade edildi.
Bunun yanı sıra Roberto Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel şekilde uyan bir isim olduğu vurgulandı.
Tecrübeli oyuncuları tercih etmesiyle tanınan Portekizli teknik adamın, Brezilyalı forveti kendi planında hücuma liderlik edecek ideal profil olarak tanımladığı yazıldı.
Brezilyalı golcünün deneyimi ve yeteneğinin, onu Mourinho için arzu edilen bir transfer haline getirdiği kaydedildi.
Öte yandan Jose Mourinho'nun, Firmino transferini Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağına inandığı için istediği bildirildi.
BU SEZONKİ RAKAMLARI!
Sambacı yıldız bu sezon Al-Ahli'de toplam 18 maça çıktı.
Firmino bu maçlarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Firmino'nun, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.
1.81 boyundaki isim kariyerinde Liverpool, Hoffenheim, Tombense ve Figueirense FC gibi kulüplerde de boy göstermişti.
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