Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Bunun yanı sıra Roberto Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel şekilde uyan bir isim olduğu vurgulandı.

Tecrübeli oyuncuları tercih etmesiyle tanınan Portekizli teknik adamın, Brezilyalı forveti kendi planında hücuma liderlik edecek ideal profil olarak tanımladığı yazıldı.