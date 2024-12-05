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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertliler transferde ters köşe yaptı. İspanyol basını Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüyü listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 14:33
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Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Sarı lacivertliler sezon sonunda mutlu sona ulaşma adına ara transferde önemli futbolcularla ilgileniyor.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Kanarya'nın en önemli transfer hedeflerinden biri ise Anderson Talisca'ydı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Ancak yönetimin, Talisca'nın yanı sıra dünyaca ünlü bir yıldızın daha peşinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Fenerbahçelileri heyecanlandıracak transfer gelişmesini ise İspanyol basını duyurdu.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

F.BAHÇE'DEN FIRMINO OPERASYONU!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Fichajes.net'ten derlediği habere göre; Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen santrfor Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Brezilyalı golcünün, sarı lacivertlilerle birlikte yeniden Avrupa futboluna dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

33 yaşındaki forvetin Suudi Arabistan macerası iyi gitse de, Firmino'nun üst düzeyde rekabet etmeye devam etme arzusunun bu transferde belirleyici rol oynayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Bunun yanı sıra Roberto Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel şekilde uyan bir isim olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Tecrübeli oyuncuları tercih etmesiyle tanınan Portekizli teknik adamın, Brezilyalı forveti kendi planında hücuma liderlik edecek ideal profil olarak tanımladığı yazıldı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Brezilyalı golcünün deneyimi ve yeteneğinin, onu Mourinho için arzu edilen bir transfer haline getirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Firmino transferini Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağına inandığı için istediği bildirildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

BU SEZONKİ RAKAMLARI!

Sambacı yıldız bu sezon Al-Ahli'de toplam 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Firmino bu maçlarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Firmino'nun, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Roberto Firmino bombası...

1.81 boyundaki isim kariyerinde Liverpool, Hoffenheim, Tombense ve Figueirense FC gibi kulüplerde de boy göstermişti.

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