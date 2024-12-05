FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık
Üst üste aldığı galibiyetle zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen sarı lacivertliler de gözler vedalaşacak isimlere çevrildi. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan yıldız oyuncuya kulüp aranmaya başlandı. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre, Mourinho'nun da takımda istemediği yıldız oyuncunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.
Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.
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