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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Üst üste aldığı galibiyetle zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen sarı lacivertliler de gözler vedalaşacak isimlere çevrildi. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan yıldız oyuncuya kulüp aranmaya başlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:09
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler de kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Cengiz Ünder bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadroya katılan ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Takvim'de yer alan habere göre, Mourinho'nun da takımda istemediği yıldız oyuncunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho yıldız oyuncunun biletini kesti! İşte ilk ayrılık

Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

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