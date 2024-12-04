TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de ilk hedef Anderson Talisca olarak belirlendi. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı yıldız için Al-Nassr'a yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe cephesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Talisca transferi için girişimlerde bulunulduğu doğrulanmıştı.
Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Talisca'yı getirmeye kararlı.
Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı 10 numara için pazarlıklar sıklaştı.
FENERBAHÇE'DEN 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Al-Nassr kulübüne 30 yaşındaki süper yıldız için 4 milyon teklif etti.
Talisca'dan da maaşını 10 milyon Euro'nun altına düşürmesi talep edildi.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol attı.
Talisca'nın Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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