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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de ilk hedef Anderson Talisca olarak belirlendi. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı yıldız için Al-Nassr'a yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 10:13
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TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yaparak sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse Anderson Talisca...

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Fenerbahçe cephesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Talisca transferi için girişimlerde bulunulduğu doğrulanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Talisca'yı getirmeye kararlı.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı 10 numara için pazarlıklar sıklaştı.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

FENERBAHÇE'DEN 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Al-Nassr kulübüne 30 yaşındaki süper yıldız için 4 milyon teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Talisca'dan da maaşını 10 milyon Euro'nun altına düşürmesi talep edildi.

TRANSFER HABERİ - Talisca için geri sayım! İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklif

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol attı.

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