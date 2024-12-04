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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

Jose Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

Fenerbahçe’nin milli stoperi Samet Akaydın gösterdiği performansla Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Samet Akaydın’a forma vermeyi sürdürme planları yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 12:26
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Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

Fenerbahçe'nin evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig 14. hafta müsabakasında Jose Mourinho stoper tandeminde Rodrigo Becao'nun yanında Samet Akaydın'a forma verdi.

Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

ÜST ÜSTE 4. KEZ İLK 11'DE

Böylece milli stoper bu sezon üst üste 4. kez ilk 11'de kendine yer bulmuş oldu.

Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

Savunma bölgesinde birçok oyuncunun sakat veya cezalı olması sebebiyle ilk olarak Sivasspor maçında görev bulan Samet Akaydın sonrasında Kayserispor, Slavia Prag ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da ilk 11'deki yerini korumaya devam etti.

Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

JOSE MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ

Öte yandan Samet Akaydın bu 4 maç süresince gösterdiği performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı.

Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

Tecrübeli teknik adam ilerleyen süreçte de stoper bölgesinde Samet Akaydın'ı kullanmanın planlarını yapıyor.

Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KULÜBEYE

Bu durumda, sakatlıktan dönme sürecindeki Çağlar Söyüncü'nün iyileştikten sonra yedek kulübesinde kalması bekleniyor.

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