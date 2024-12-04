Jose Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!

ÜST ÜSTE 4. KEZ İLK 11'DE Böylece milli stoper bu sezon üst üste 4. kez ilk 11'de kendine yer bulmuş oldu.

Savunma bölgesinde birçok oyuncunun sakat veya cezalı olması sebebiyle ilk olarak Sivasspor maçında görev bulan Samet Akaydın sonrasında Kayserispor, Slavia Prag ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da ilk 11'deki yerini korumaya devam etti.