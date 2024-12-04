Jose Mourinho’dan flaş Samet Akaydın kararı!
Fenerbahçe’nin milli stoperi Samet Akaydın gösterdiği performansla Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Samet Akaydın’a forma vermeyi sürdürme planları yapıyor.
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JOSE MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ
Öte yandan Samet Akaydın bu 4 maç süresince gösterdiği performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı.
Tecrübeli teknik adam ilerleyen süreçte de stoper bölgesinde Samet Akaydın'ı kullanmanın planlarını yapıyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KULÜBEYE
Bu durumda, sakatlıktan dönme sürecindeki Çağlar Söyüncü'nün iyileştikten sonra yedek kulübesinde kalması bekleniyor.
Ligde 32 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 35 puana sahip lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor.
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