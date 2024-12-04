Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Fenerbahçe'de yeni transferler kendini bulmaya başladı. Sezonun ilk bölümünde forma şansı bulamayan daha sonra Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen yıldız oyuncu İspanya'nın gündeminde yer aldı. Marca gazetesi milli oyuncunun performansını mercek altına aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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OĞUZ AYDIN İSPANYA'NIN GÜNDEMİNDE
İspanyol gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Oğuz Aydın'ı mercek altına aldı.
Son zamanların en formda isimlerinden olan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçında fileleri havalandırırken dış basının da dikkatini çekti.
İspanyol medyasından Marca, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişiminin ve transfer hikayesinin yer aldığı bir haber yaptı.
Hızla performansını yükselten Oğuz'un, Mourinho ile buluştuktan sonra yanlış ellere düşmüş gibi olduğu aktarılırken, bir anda parladığı vurgulandı.
"Mourinho'nun yeni icadı" başlığını atan Marca, "Sağ ayaklı kanat oyuncusu, solda da oynayabiliyor ve sol bek de dahil üç mevkide görev yapıyor" ifadeleri kullanıldı.
"GURUR VERİCİ"
Gaziantep FK galibiyeti sonrası Oğuz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu özel formayı giymek ve galibiyetin bir parçası olmak gurur verici. Sahadaki mücadelemizin en büyük gücü, arkamızdaki muhteşem taraftarımızdı. Sizin desteğinizle daha nice zaferlere!" ifadelerini kullandı.
Oğuz, Fenerbahçe'de sahada kaldığı 202 dakikada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Milli oyuncu sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
5.5 milyon Euro piyasa değeri olan Oğuz Aydın'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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