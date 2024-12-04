Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Hızla performansını yükselten Oğuz'un, Mourinho ile buluştuktan sonra yanlış ellere düşmüş gibi olduğu aktarılırken, bir anda parladığı vurgulandı.

"Mourinho'nun yeni icadı" başlığını atan Marca, "Sağ ayaklı kanat oyuncusu, solda da oynayabiliyor ve sol bek de dahil üç mevkide görev yapıyor" ifadeleri kullanıldı.