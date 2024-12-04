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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Fenerbahçe'de yeni transferler kendini bulmaya başladı. Sezonun ilk bölümünde forma şansı bulamayan daha sonra Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen yıldız oyuncu İspanya'nın gündeminde yer aldı. Marca gazetesi milli oyuncunun performansını mercek altına aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 10:22
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Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın, Becao ve Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı lacivertlilerin son haftalardaki yükselişi devam ederken diğer yandan transferlerin performansı ön plana çıkmaya başladı.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

OĞUZ AYDIN İSPANYA'NIN GÜNDEMİNDE

İspanyol gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Oğuz Aydın'ı mercek altına aldı.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Son zamanların en formda isimlerinden olan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçında fileleri havalandırırken dış basının da dikkatini çekti.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

İspanyol medyasından Marca, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişiminin ve transfer hikayesinin yer aldığı bir haber yaptı.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

Hızla performansını yükselten Oğuz'un, Mourinho ile buluştuktan sonra yanlış ellere düşmüş gibi olduğu aktarılırken, bir anda parladığı vurgulandı.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

"Mourinho'nun yeni icadı" başlığını atan Marca, "Sağ ayaklı kanat oyuncusu, solda da oynayabiliyor ve sol bek de dahil üç mevkide görev yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 'Mourinho'nun son icadı'

"GURUR VERİCİ"

Gaziantep FK galibiyeti sonrası Oğuz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu özel formayı giymek ve galibiyetin bir parçası olmak gurur verici. Sahadaki mücadelemizin en büyük gücü, arkamızdaki muhteşem taraftarımızdı. Sizin desteğinizle daha nice zaferlere!" ifadelerini kullandı.

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