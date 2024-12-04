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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 13:53
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FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

Kırmızılılar, rakibini Cody Gakpo ve Mohamed Salah'ın (p) golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

Mücadeleye damga vuran isimse Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

İspanyol teknik adam, Liverpool'lu taraftarların kendisine yönelik tezahüratları sonrası tribüne dönerek 6 işareti yaptı ve Manchester City'ye geldiği günden bu yana kazandığı Premier Lig şampiyonluklarını işaret etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

Deneyimli çalıştırıcı, Liverpool maçında yaptığı hareketle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

Guardiola "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."

"UMARIM BENİM DURUMUM AYNI OLMAZ"

"Umarım benim durumum aynı olmaz. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o Premier Lig'i 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla bu konuda aynı fikirdeyiz. İkimiz de insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik."

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