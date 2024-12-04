FENERBAHÇE HABERİ - Guardiola'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri! "Umarım benim durumum..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İspanyol teknik adam, Liverpool'lu taraftarların kendisine yönelik tezahüratları sonrası tribüne dönerek 6 işareti yaptı ve Manchester City'ye geldiği günden bu yana kazandığı Premier Lig şampiyonluklarını işaret etti.
Deneyimli çalıştırıcı, Liverpool maçında yaptığı hareketle ilgili açıklamalarda bulundu.
Guardiola "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"UMARIM BENİM DURUMUM AYNI OLMAZ"
"Umarım benim durumum aynı olmaz. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o Premier Lig'i 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla bu konuda aynı fikirdeyiz. İkimiz de insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik."
DİĞER