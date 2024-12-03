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Haberler Fenerbahçe Oğuz Aydın kimdir, nereli, evli mi? | Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı hakkında merak edilenler...

Oğuz Aydın kimdir, nereli, evli mi? | Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı hakkında merak edilenler...

Trendyol Süper Lig'in son haftalarında etkili performansı ile dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın hakkında birçok soru gündem olmaya devam ediyor. Başarılı futbolcunun kariyeri ve özel hayatı araştırılmaya sürdürülüyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında? Oğuz Aydın nereli? Oğuz Aydın evli mi? İşte Fenerbahçe'nin milli futbolcusu hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:50
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Oğuz Aydın kimdir, nereli, evli mi? | Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı hakkında merak edilenler...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında forma şansı bulamayan Oğuz Aydın, son haftalarda Jose Mourinho'nun verdiği şansı değerlendirerek, tam not aldı. Son olarak Gaziantep FK filelerini havalandıran Aydın hakkında futbolseverler arama motoruna sorular sormaya devam ediyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın nereli? Oğuz Aydın kaç yaşında? Oğuz Aydın evli mi? İşte detaylar...

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde dünyaya geldi. Milli futbolcu futbol kariyerine ilk olarak AZ altyapısında başladı. AZ'de gösterdiği başarılı performans ile Türk takımlarının radarına giren Aydın, Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan Oğuz Aydın, Karacabey Belediyespor'da kiralık olarak, ardından Alanyaspor'da forma giyerek büyük takımlar tarafından istenilen bir futbolcu oldu. Yeni sezon öncesi Süper Lig'in büyük takımlarının transfer listesinde yer alan Aydın, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

OĞUZ AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 Ekim 2000 yılında doğan Oğuz Aydın 24 yaşındadır. Türkiye A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan Oğuz Aydın'ın aslen Elazığlı olduğu belirtildi.

OĞUZ AYDIN EVLİ Mİ?

Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın evli olmadığı biliniyor.

OĞUZ AYDIN'IN İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'ye gelen, ancak forma şansı bulamayan Oğuz Aydın, son haftalarda gösterdiği etkili performans ile taraftardan tam not aldı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında şans verdiği genç kanat oyuncusu, her iki maçta da golleriyle katkıda bulundu.

Gollerinin yanına asistte katan Oğuz Aydın'ın istatistikleri dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 kere forma şansı bulabilen Aydın, Kayserispor maçında 2 gol ve 1 asist, Gaziantep FK maçında ise 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de şans bulan Aydın, 2 maçta toplam 21 dakika süre alıp gol ve asist katkısında bulunamadı.

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