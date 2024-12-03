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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Futbolculuk döneminde Chelsea ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen ve şu an Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Michael Essien, İngiliz basınına konuştu. Ganalı eski yıldız, Chelsea'de beraber çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:04
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

Sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza atarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktörle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi dünya basınında manşetleri süslerken, sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı konuşulmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

61 yaşındaki teknik adamın Chelsea'den öğrencisi olan Michael Essien, Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

BBC Sport'a konuşan ve şu an Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ganalı eski yıldız, "Bir gün uyandım ve bir şeyler yapmaya başlayayım diye düşündüm. Antrenörlüğe, antrenörlüğün nasıl bir şey olduğunu öğrenebilmek için başladım.

FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

Şimdi eski antrenörlerimden birkaçıyla konuşuyorum. Taktiksel değil normal konuşmalar yapıyoruz.

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