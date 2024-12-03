FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Futbolculuk döneminde Chelsea ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen ve şu an Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Michael Essien, İngiliz basınına konuştu. Ganalı eski yıldız, Chelsea'de beraber çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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61 yaşındaki teknik adamın Chelsea'den öğrencisi olan Michael Essien, Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BBC Sport'a konuşan ve şu an Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ganalı eski yıldız, "Bir gün uyandım ve bir şeyler yapmaya başlayayım diye düşündüm. Antrenörlüğe, antrenörlüğün nasıl bir şey olduğunu öğrenebilmek için başladım.
Şimdi eski antrenörlerimden birkaçıyla konuşuyorum. Taktiksel değil normal konuşmalar yapıyoruz.
Birlikte çalıştığım harika antrenörlerim oldu. Jose'den ve Ancelotti'den oyuncuları yönetmeyi ve onları kollamayı öğrendim. Şimdi Jose'nin neden bu kadar sinirli olduğunu daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.
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