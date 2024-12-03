FENERBAHÇE HABERİ - Eski öğrencisinden Mourinho için olay sözler! "Neden bu kadar sinirli olduğunu..."

BBC Sport'a konuşan ve şu an Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ganalı eski yıldız, "Bir gün uyandım ve bir şeyler yapmaya başlayayım diye düşündüm. Antrenörlüğe, antrenörlüğün nasıl bir şey olduğunu öğrenebilmek için başladım.