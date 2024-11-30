TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya aldığı Youssef En-Nesyri, Çekya'da F.Bahçe'yi zafere götüren isimdi.

Faslı oyuncu, M.United, AZ Alkmaar ve son olarak Slavia Prag ağlarını sarsıp üst üste 3 maçta da gol attı.