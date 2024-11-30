TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...
Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeli ile (19.5 milyon Euro) yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri, için Suudi Arabistan'dan rekor teklif gelmişti. Kötü başlayan Fenerbahçe yolculuğunun ardından son haftalarda çıkışa geçen 27 yaşındaki santrfor için sarı lacivertli yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri
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Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri'nin satılmasını istemiyor.
Son 9 maçta 8 gole direkt olarak etki yapan deneyimli futbolcuya Suudi Arabistan'dan 32 milyon Euro'luk teklif geldi.
Yönetim bu konuda fikrini sorduğu Mourinho'dan negatif yanıt alınca 27 yaşındaki forvet ile yola devam kararı çıktı.
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