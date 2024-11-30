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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Fenerbahçe'nin rekor bonservis bedeli ile (19.5 milyon Euro) yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri, için Suudi Arabistan'dan rekor teklif gelmişti. Kötü başlayan Fenerbahçe yolculuğunun ardından son haftalarda çıkışa geçen 27 yaşındaki santrfor için sarı lacivertli yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya aldığı Youssef En-Nesyri, Çekya'da F.Bahçe'yi zafere götüren isimdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Faslı oyuncu, M.United, AZ Alkmaar ve son olarak Slavia Prag ağlarını sarsıp üst üste 3 maçta da gol attı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Sezon başında Mourinho'nun liste başı isimlerinden olan En-Nesyri'nin performansı zaman zaman tartışılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri'nin satılmasını istemiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Son 9 maçta 8 gole direkt olarak etki yapan deneyimli futbolcuya Suudi Arabistan'dan 32 milyon Euro'luk teklif geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı! Rekor teklif gelmişti...

Yönetim bu konuda fikrini sorduğu Mourinho'dan negatif yanıt alınca 27 yaşındaki forvet ile yola devam kararı çıktı.

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