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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlık problemleri sonucu o bölgeye bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Merih Demiral'ın transferi için Suudi Arabistan'a bir heyet göndermeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 12:36
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Çekya ekibi Slavia Prag'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 8'e çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

SAVUNMADA YAŞANAN PROBLEMLER

Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanına savunmada Samet Akaydın ve Alexander Djiku tandemiyle çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

İki ismin başarılı oyunu takdir toplasa da Kanarya, sezon başından bu yana defans oyuncularının sakatlık problemleriyle sorun yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

Samsunspor maçında Jayden Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatması ve Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün sakatlık sebebiyle maç kaçırması sonrası sarı-lacivertli ekip ara transferde savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

Bu doğrultuda Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

FENERBAHÇE MERİH İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DA!

"Al-Ahli Ağı" adlı sosyal medya hesabı, yaptığı bir paylaşımda Fenerbahçe'den bir heyetin, Merih Demiral için görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geleceğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak

"AL-AHLI YÖNETİMİ ONAYLASA BİLE..."

Aynı hesap yaptığı bir başka paylaşımda ise, Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferinin kulübü Al-Ahli yönetimi tarafından onaylansa bile, işe alım komitesinin onayı olmadan gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

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