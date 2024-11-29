TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası! Yönetim milli yıldız için Suudi Arabistan'a uçacak
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlık problemleri sonucu o bölgeye bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Merih Demiral'ın transferi için Suudi Arabistan'a bir heyet göndermeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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SAVUNMADA YAŞANAN PROBLEMLER
Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanına savunmada Samet Akaydın ve Alexander Djiku tandemiyle çıktı.
İki ismin başarılı oyunu takdir toplasa da Kanarya, sezon başından bu yana defans oyuncularının sakatlık problemleriyle sorun yaşıyor.
Samsunspor maçında Jayden Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatması ve Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün sakatlık sebebiyle maç kaçırması sonrası sarı-lacivertli ekip ara transferde savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE MERİH İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DA!
"Al-Ahli Ağı" adlı sosyal medya hesabı, yaptığı bir paylaşımda Fenerbahçe'den bir heyetin, Merih Demiral için görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geleceğini belirtti.
"AL-AHLI YÖNETİMİ ONAYLASA BİLE..."
Aynı hesap yaptığı bir başka paylaşımda ise, Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferinin kulübü Al-Ahli yönetimi tarafından onaylansa bile, işe alım komitesinin onayı olmadan gerçekleşmeyeceğini vurguladı.
Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 16 milyon euro.
Milli yıldız Al-Ahli formasıyla yeni sezonda 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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