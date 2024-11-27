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Haberler Fenerbahçe Topu Prag'a bırakacak

Topu Prag'a bırakacak

Mourinho, Prag’ın analizini yaptı, oyuncularına neler yapmaları gerektiğini söyledi. Portekizli, topu Çekya ekibine bırakıp, geçişten gol bulmaya çalışacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Topu Prag'a bırakacak

Ligdeki son 4 maçını kazanan ve oynadığı oyunla da takdir kazanan Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçına çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho, formda olan rakibinin analizini yardımcılarıyla birlikte yaptı. İdmanlarda oyuncularına neler yapmaları gerektiğini de söyledi. Çekya ekibini deplasmanda devirecek planı da hazırladı. Jose, topu Prag'a bırakacak ve geçiş oyunlarından skor üretmeye çalışacak.

OYNUYOR YENİLİYOR

Mourinho, Slavia'nın Avrupa Ligi'nde puan kaybı yaşadığı Ajax, A.Bilbao ve Frankfurt maçlarını detaylıca inceledi. Slavia, Ajax'a karşı %55 topla oynadı maçtan beraberlikle ayrıldı. Frankfurt deplasmanında da %53 topa sahip olan Çekya ekibi maçı 1-0 kaybetti. Bilbao deplasmanında da %61 topla oynayan Slavia Prag, bu karşılamada da tek golle rakibine boyun eğdi. Jose Mourinho, benzer taktikle Slavia'yı devirmeye çalışacak.

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