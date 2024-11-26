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Haberler Fenerbahçe İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler ile ilgili bomba haberi İspanyollar verdi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması, Oosterwolde'nin de sezonu kapatmasının ardından sol bekte sorun yaşayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapacak.

İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Listede birçok isim var ancak İspanyol medyasında bir iddia ortaya atıldı ve sarı- lacivertlilerin, Reinildo'yla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Atletico Madrid'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla devre arasında sözleşme imzalanacak.

İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

JOSE MOURINHO GÖRÜŞME YAPTI

Ocak 2022'de Lille'den Atletico Madrid'e 3 milyon euroya transfer olan Mozambikli oyuncuyla Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli oyuncu için İspanyollara cüzi miktarda bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Bu sezon A.Madrid'le Ş. Ligi, La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 17 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 912 dakika sahada kaldı.

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