İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler ile ilgili bomba haberi İspanyollar verdi. İşte haberin tüm detayları...
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JOSE MOURINHO GÖRÜŞME YAPTI
Ocak 2022'de Lille'den Atletico Madrid'e 3 milyon euroya transfer olan Mozambikli oyuncuyla Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli oyuncu için İspanyollara cüzi miktarda bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.
Bu sezon A.Madrid'le Ş. Ligi, La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 17 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 912 dakika sahada kaldı.
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