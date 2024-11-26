İspanyollar transfer bombasını duyurdu! Devre arasında Fenerbahçe'ye...

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması, Oosterwolde'nin de sezonu kapatmasının ardından sol bekte sorun yaşayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapacak.

Listede birçok isim var ancak İspanyol medyasında bir iddia ortaya atıldı ve sarı- lacivertlilerin, Reinildo'yla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.