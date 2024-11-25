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Haberler Fenerbahçe Fener'in gözü Aydın

Fener'in gözü Aydın

Oğuz Aydın, ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. 2 gol, 1 asistle Kayseri karşısında şov yapan genç oyuncu, Maximin’e de ‘forma savaşında ben de varım’ dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Fener'in gözü Aydın

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Kayserispor deplasmanında Oğuz Aydın'ı bu sezon ilk kez 11'de sahaya sürdü. Allan Saint-Maximin'in yokluğunda formayı kapan 23 yaşındaki oyuncu, ayağına gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. 89 dakika sahada kalan Oğuz, attığı iki golün yanı sıra Szymanski'ye de asist yaptı ve 8.7 reytingle Kayserispor maçının en iyi ismi oldu.

YUNUS'U YAKALADI, SEMİH'İ GEÇTİ

Oğuz Aydın, Süper Lig'de sadece üç maçta 111 dakika süre almasına rağmen attığı gol sayısında Galatasaraylı Yunus Akgün'ü yakaladı. Yunus, 12 maçta 738 dakika sahada kalırken 2 kez ağları sarstı. 23 yaşındaki oyuncu, aynı bölgede oynayan Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u ise geçti. Oğuz, 1 maçta 2 gol atarken, Semih, 10 karşılaşmada 552 dakika süre almasına rağmen ligde ağları sarsamadı.

G.SARAY'IN ELİNDEN ALINDI

Fenerbahçe, 15 Temmuz'da Oğuz Aydın'ın transferini açıkladı ve 23 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'a 6 milyon euro ödedi. Galatasaray'la girdiği transfer yarışından galip ayrılan sarı-lacivertlilerin ne kadar doğru bir transfer yaptığı Kayseri deplasmanında ortaya çıktı.

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